Slur, cosa significa e perché tutti dovremmo evitarlo (Di martedì 21 giugno 2022) Quando un cantante «incappa» in uno Slur, possono prospettarsi giorni non semplici: l’anno scorso è successo ai Maneskin, mentre quest’anno a Lizzo. Già, ma cosa significa Slur esattamente? Riassumiamo brevemente il caso della band italiana: nel riproporre Black skinhead di Kanye West hanno cantato la parola coon, che in inglese ha un valore analogo alla N-word, sostanzialmente. Le reazioni sui social sono state così intense da portare Damiano (molto attento in genere ai temi sociali) a scusarsi pubblicamente su Twitter per la mancata consapevolezza dell’offensività di quel sostantivo. Slur, cosa significa Sostanzialmente pronunciare uno Slur significa insultare un intero gruppo di persone: «il vero target non è tanto la singola ... Leggi su gqitalia (Di martedì 21 giugno 2022) Quando un cantante «incappa» in uno, possono prospettarsi giorni non semplici: l’anno scorso è successo ai Maneskin, mentre quest’anno a Lizzo. Già, maesattamente? Riassumiamo brevemente il caso della band italiana: nel riproporre Black skinhead di Kanye West hanno cantato la parola coon, che in inglese ha un valore analogo alla N-word, sostanzialmente. Le reazioni sui social sono state così intense da portare Damiano (molto attento in genere ai temi sociali) a scusarsi pubblicamente su Twitter per la mancata consapevolezza dell’offensività di quel sostantivo.Sostanzialmente pronunciare unoinsultare un intero gruppo di persone: «il vero target non è tanto la singola ...

