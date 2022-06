«Se non mi dai i soldi ti faccio a pezzi»: minaccia il padre per comprare la droga (Di martedì 21 giugno 2022) Continue minacce e richieste di denaro per comperare la droga. Un copione che andava avanti da diverso tempo ormai e che era diventato un vero e proprio incubo per il padre, costretto a subire le angherie del figlio tossicodipendente. Arrestato, i suoi ricatti adesso sono finiti. L’ultima richiesta di denaro risale al tardo pomeriggio di ieri, quando l’uomo, un 33enne, aveva aggredito e minacciato il padre che si era rifiutato di elargirgli una somma di denaro che gli sarebbe servita per acquistare della sostanza stupefacente. Leggi anche: Roma, sfrecciano in strada con in auto droga e 3mila euro: arrestati due fratelli (FOTO) Estorce denaro al padre per comprare la droga: i fatti I fatti nel primo pomeriggio di ieri, quando il personale della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Continue minacce e richieste di denaro per comperare la. Un copione che andava avanti da diverso tempo ormai e che era diventato un vero e proprio incubo per il, costretto a subire le angherie del figlio tossicodipendente. Arrestato, i suoi ricatti adesso sono finiti. L’ultima richiesta di denaro risale al tardo pomeriggio di ieri, quando l’uomo, un 33enne, aveva aggredito eto ilche si era rifiutato di elargirgli una somma di denaro che gli sarebbe servita per acquistare della sostanza stupefacente. Leggi anche: Roma, sfrecciano in strada con in autoe 3mila euro: arrestati due fratelli (FOTO) Estorce denaro alperla: i fatti I fatti nel primo pomeriggio di ieri, quando il personale della ...

