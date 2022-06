Roma | gravissima aggressione a Piazza Venezia | turista con il volto insanguinato chiede aiuto a un’agente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 giugno 2022) Era più o meno mezzogiorno quando le urla, disperate, dellahanno attirato l’attenzione di tutti. Era stata appena aggredita, in pieno centro, vicino. Con il viso coperto di sangue ha cercato. Ha iniziato a gridare più forte che potesse. Immediatamentedonna della Polizia Locale è andata a soccorrerla ma mentre cercava di divere la vittima dall’aggressore è rimasta ferita. Leggi anche:, ubriaco accoltella il fratello in casa: l’uomo è in gravi condizioni L’La pattuglia della Polizia Locale del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), stava svolgendo il servizio di vigilanza anti-abusivismo, quando, intorno a mezzogiornodonna della Polizia Locale, che si trovava in prossimità di ...