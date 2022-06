Roma | è ufficiale | Fuzato ceduto all’Ibiza Il comunicato del club

(Di martedì 21 giugno 2022) Danielnon è più un giocatore della. Ilgiallorosso ha ufficializzato la cessione del portiere brasiliano La, con un, ha ufficializzato la cessione del terzo portiere Daniel. IL– «L’AScomunica di avera titolo definitivo Danielall’UD Ibiza. Arrivato nel 2018 dal Palmeiras, il portiere brasiliano lascia la Società dopo tre stagioni, nelle quali ha totalizzato 8 presenze. Daniel aveva fatto il suo esordio tra i pali giallorossi il 1° agosto 2020 in occasione di una trasferta a Torino con la Juventus, partita conclusiva del campionato 2019-20: lasi impose per 3-1. All’attivo di ...

La tramite un post sui social ha confermato l'addio di Daniel Fuzato: ", Fuzato ceduto a titolo definitivo all'UD Ibiza. In bocca al lupo per il futuro, Daniel". Il portiere brasiliano ... Daniel Fuzato, dopo 3 stagioni, lascia la Capitale: ufficiale il trasferimento all'UD Ibiza Termina l'avventura di Daniel Fuzato a Roma. Il portiere brasiliano, arrivato nel 2018 dal Palmeiras, ha las ...