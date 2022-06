Risoluzione su Ucraina non si trova. Draghi parlerà alle 15 (Di martedì 21 giugno 2022) Caos Cinquestelle e caos di governo a poche ore dalla relazione del presidente del Consiglio Draghi al Senato prevista per le 15. Un caos per ora sospeso e che riprenderà alle 14 per dare modo ai ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 giugno 2022) Caos Cinquestelle e caos di governo a poche ore dalla relazione del presidente del Consiglioal Senato prevista per le 15. Un caos per ora sospeso e che riprenderà14 per dare modo ai ...

Pubblicità

AndreaMarcucci : Il 21 la linea di Draghi in Parlamento sarà quella della Ue e della NATO. È di vitale importanza che la maggioranza… - fanpage : Sinistra Italiana presenta la sua risoluzione sulla guerra in Ucraina in vista delle comunicazioni di Draghi in Par… - sole24ore : Ucraina, vertice di maggioranza al Senato per la risoluzione da votare in Aula. Ecco gli arrivi - Il Sole 24 ORE… - DaustoC : RT @AlexBazzaro: Forza grillini provate un’esperienza diversa in questa Legislatura. La coerenza. Votatelo sto no alla risoluzione. #Draghi… - Valerusso39 : RT @Radio1Rai: Alle 15 le comunicazioni in Senato di #Draghi che illustrerà la linea di Italia ed Europa sulla guerra in #Ucraina, in vista… -