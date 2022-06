Ponte sul Fiume Tanagro | approvato in linea tecnica il progetto di rifacimento 

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Con decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 70 del 20 giugno 2022 è statoinildi fattibilitàed economica denominato “Rifacimento delsullungo la SP 51”, ricadente nel comune di Padula, per un importo complessivo di euro 1.489.189,27, fondi provinciali interamente messi a disposizione a seguito di finanziamenti del MIT. “L’approvazionedel– dichiara il Presidente Michele Strianese – ci permette ora di sottoporre lo stesso agli Enti preposti per l’acquisizione dei pareri e nulla-osta richiesti per legge per l’approvazione dell’opera previa variazione degli strumenti urbanistici. ...