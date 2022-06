Nuoto | Mondiali | Zazzeri e Miressi in semifinale nei 100 stile libero

Leggi su iltempo

(Di martedì 21 giugno 2022) Budapest, 21 giu. - (Adnkronos) - Lorenzoe Alessandrosi qualificano per ladei 100ai campionati del mondo di Budapest. Il 27enne toscano è ottavo nelle batterie con 48"29. "Ho nuotato il personale in mattinata e sono contento. Ho cercato di esser più disteso possibile - afferma il nuotatore fiorentino, vicecampione olimpico e bronzo mondiale con la staffetta 4x100-. Ho buone sensazioni dal primo giorno e spero di avere chance oggi pomeriggio; ci tengo molto a questa gara perché sento che finora non mi sono espresso come avrei potuto in questa specialità". Ancora prestazione in chiaroscuro di, anche lui vicecampione olimpico e bronzo mondiale con la staffetta 4x100...