Nuoto | Mondiali Budapest 2022 | Scalia | Miressi | Zazzeri e Razzetti in semifinale Bene la 4×100 mista mista

(Di martedì 21 giugno 2022) Si aprono con un 27.86 di Silvianei 50m dorso le batterie della quarta giornata deidi, tempo che vale il settimo posto complessivo e l’accesso alle semifinali dove incontrerà nuovamente Masse, Berkoff, Wilm, Smith, Pigree, Harris, McKeown, Chen, De Waard, Jallow, Drakou, Toussaint, Kubova, Lee e Peda. Nei 100m stile libero maschili buona gara di Lorenzo, che conquista l’accesso al penultimo atto con il tempo di 48.29; non, invece, Alessandro, che aggancia l’ultimo posto disponibile in 48.51. I due azzurri ritroveranno il rumeno Popovici insieme a Dressel, Barna, Liendo Edwards, Grousset, Pan, Whittle, Nemeth, Curry, Schreuders, Carter, Szabo, Burras e Gaziev. IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 21 GIUGNO PROGRAMMA ...

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - FINOfficial_ : BABY BOOM! Benedetta Pilato dimostra di essere diventata un'atleta completa, ipercompetitiva anche nella distanza o… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO MONDIALI, THOMAS CECCON ORO NEI 100 DORSO Con 51.60 record del mondo per l'Italiano #SkySport… - littlemixftlodo : RT @Eurosport_IT: Il video del primo oro del nuoto azzurro nei 100 dorso della storia! ?????? Immenso, Thomas Ceccon ???? #FINABudapest2022 |… - ElisabethWolf84 : RT @Eurosport_IT: Thomas Ceccon entra in un club ristrettissimo! ??????????? Scopri di più: -

Medaglia d'oro ai mondiali di nuoto per l'Italia con la tarantina Benedetta Pilato che ha battuto tutti, nei 100 rana nella terza giornata di gare alla Duna Arena di Budapest. Il 27enne toscano è ottavo nelle batterie con 48"29. "Ho nuotato il personale in mattinata e sono contento. Ho cercato di esser più disteso possibile - afferma il nuotatore fiorentino, vicecampione ...