Non Conte più nulla | flop totale sulle armi E pure Di Maio si salva

Sic transit gloria mundi. L'uomo che aveva il potere di chiudere in casa gli italiani al grido di «stiamo lontani oggi per abbracciarci domani», adesso non riesce neanche a liberarsi dell'antagonista interno in un partitino che alle ultime Amministrative è rimasto ben sotto il 5%. Il Consiglio nazionale riunito in tutta fretta domenica sera con all'ordine del giorno l'espulsione di Luigi Di Maio termina con una nota nella quale non solo non c'è la cacciata, ma ci si limita a un semplice «buffetto» al ministro degli Esteri. «Il Consiglio Nazionale - si legge - confida che cessino queste esternazioni lesive dell'immagine e della credibilità dell'azione politica del M5s». Come dire: caro Luigi, per favore, smettila. E non finisce qui. Perché anche sull'oggetto del Contendere - l'invio alle armi all'Ucraina Conte è ...

