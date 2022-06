Non ci si abitua mai (Di martedì 21 giugno 2022) Quando a perdere la vita è una bambina come Elena, ritratto sorridente con i riccioli che sfuggono caparbi dall’elastico della coda che li trattiene, il cuore si stringe. Quando poi il carnefice è la sua mamma che - nel breve video trasmesso del suo ultimo giorno di vita - la bimba abbracciava con autentico entusiasmo dopo esserle corsa incontro all’uscita dall’asilo, il senso di smarrimento è totale. Quanta fiducia in quelle esili braccia che cingono il collo della sua assassina. La fiducia che ogni bambino ripone in chi gli ha donato la vita: come ha scritto Mary Ainsworth, esperta in psicologia dello sviluppo, la mamma costituisce la “base sicura” del cui amore e presenza il bambino ha ‘fame’. Una fame d’amore che va oltre i modelli di rapporto interessato e pulsionale, connaturata allo speciale legame che si crea durante la gestazione. Elena quindi amava e si fidava della sua ... Leggi su panorama (Di martedì 21 giugno 2022) Quando a perdere la vita è una bambina come Elena, ritratto sorridente con i riccioli che sfuggono caparbi dall’elastico della coda che li trattiene, il cuore si stringe. Quando poi il carnefice è la sua mamma che - nel breve video trasmesso del suo ultimo giorno di vita - la bimba abbracciava con autentico entusiasmo dopo esserle corsa incontro all’uscita dall’asilo, il senso di smarrimento è totale. Quanta fiducia in quelle esili braccia che cingono il collo della sua assassina. La fiducia che ogni bambino ripone in chi gli ha donato la vita: come ha scritto Mary Ainsworth, esperta in psicologia dello sviluppo, la mamma costituisce la “base sicura” del cui amore e presenza il bambino ha ‘fame’. Una fame d’amore che va oltre i modelli di rapporto interessato e pulsionale, connaturata allo speciale legame che si crea durante la gestazione. Elena quindi amava e si fidava della sua ...

Pubblicità

C0balto : @biondorama @lttltmy @MarcusZeitgeist Io vado alle 19.30. Onestamente l'unico modo è sforzarti ad andare sempre all… - GianlucaAgost11 : @FabioMontale No, se e' di qualcuno della zona, quel qualcuno vuole che torni a casa a mangiare, ripararsi e strusc… - _PurpleKami : @parenellatasca Tutti a dire: 'fragile' Ormai nella società di oggi non si può più essere sensibili alle cose, per… - SBerritta : Come diceva il dannto immerso nella cacca sino al collo'Non e' poi tanto male,ci si abitua,non e' fredda e a volte… - Laura130535231 : @AStramezzi 2 mg possono bastare? il neurologo dice di arrivare fino a 5 mg, il mmg dice che produce una sorta di d… -

Politica al bivio/ La civiltà digitale che riduce la partecipazione Possono allora non influenzare profondamente anche il rapporto tra cittadino e Stato Il fatto è che quella fondata sul digitale è una 'civiltà dell'immediatezza' che abitua a una vorticosa velocità ... Come facilitare l'attacco al seno del neonato: consigli pratici ... si nutrirà bene e non sentiremo dolore. E' frequente avvertire un certo fastidio all'inizio, le prime volte che allattiamo, ma poi ci si abitua e si trova anche la posizione più adatta per entrambio. Panorama Possono allorainfluenzare profondamente anche il rapporto tra cittadino e Stato Il fatto è che quella fondata sul digitale è una 'civiltà dell'immediatezza' chea una vorticosa velocità ...... si nutrirà bene esentiremo dolore. E' frequente avvertire un certo fastidio all'inizio, le prime volte che allattiamo, ma poi ci sie si trova anche la posizione più adatta per entrambio. Non ci si abitua mai