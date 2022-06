Monza show, non solo Cragno: i prossimi acquisti per Galliani (Di martedì 21 giugno 2022) Andrea Ranocchia e Alessio Cragno sono stati solo l'antipasto di quello che sarà il mercato del Monza . Ieri, infatti, il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si è avvicinato anche ad Andrea ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 giugno 2022) Andrea Ranocchia e Alessiosono statil'antipasto di quello che sarà il mercato del. Ieri, infatti, il club di Silvio Berlusconi e Adrianosi è avvicinato anche ad Andrea ...

Pubblicità

Micke_Wilen : RT @fabryrizzo71: @ItaliAuto Monza,per il Milano Monza motore show. - auto_app : Grande successo per la 2° edizione del #MiMo2022 #Milano - alvpe : RT @fabryrizzo71: @ItaliAuto Monza,per il Milano Monza motore show. - SergioSierra67 : Pagani Imola al MiMo Milano Monza Motor Show 2022 la Imola è realizzata in soli 5 esemplari, già esauriti prima de… - Giorno_Monza : Show e shopping in centro, è la Festa della Musica -