Kate Middleton è sparita nel nulla: ecco cos'è successo (Di martedì 21 giugno 2022) Nuovi dubbi attorno alla figura di Kate Middleton. Uno scatto in particolare ha scioccato i fan della famiglia reale Molti sono coloro che sono preoccupati dal fatto che Kate Middleton sembra essere sparita del tutto. Ma cosa è accaduto? William e Kate sono proprio quella coppia amata molto dal popolo della Regina Elisabetta II, un uomo e una donna che hanno persino preso parte all'ultimo Giubileo di platino. Ricordiamo infatti che questo è stato un evento celebrato per festeggiare i 70 anni di regno della regina. Un'occasione in cui non sono mancati nemmeno loro, il principe Harry e la consorte Meghan, i due nipoti della Regina Elisabetta che hanno scelto di rinunciare al trono per vivere tranquillamente in America. Nell'ultimo periodo però sembra che i sudditi si ...

