Inter, dal Cile: Sampaoli spinge per Sanchez al Marsiglia, ma c'è il problema ingaggio (Di martedì 21 giugno 2022) Se è vero che l'Inter è molto attiva soprattutto per rinforzare l'attacco, con Romelu Lukaku sempre più vicino al ritorno e Paulo Dybala sempre sullo sfondo, i nerazzurri devono anche pensare a liberare caselle (e ingaggi) pesanti. L'indiziato numero uno è Alexis Sanchez, il cui futuro è molto discusso in patria, in Cile. Tra le varie opzioni possibili, dal Paese sudamericano rilanciano anche i contatti Intercorsi tra il giocatore e Jorge Sampaoli, suo connazionale ed ex allenatore del Cile ora alla guida del Marsiglia. Anche in questo caso, però, un ipotetico approdo in Francia è frenato dall'elevato stipendio chiesto dall'attaccante. SportFace.

