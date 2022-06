Incidente sul lavoro, a Lecce operaio 72enne muore in ospedale dopo essere caduto da impalcatura a cinque metri d’altezza (Di martedì 21 giugno 2022) Donato Marti, operaio di 72 anni originario di Avetrana (Taranto), è morto questa mattina a Lecce, dove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile in via Parini. Secondo una prima ricostruzione, mentre installava un montacarichi insieme ad altri due operai, l’uomo è caduto da un’impalcatura, a un’altezza di cinque metri. Il 118 lo ha trasportato all’ospedale Vito Fazzi, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo per le ferite riportate. Gli agenti delle volanti e gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal) sono sul posto per effettuare i rilievi. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Donato Marti,di 72 anni originario di Avetrana (Taranto), è morto questa mattina a, dove era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione di un immobile in via Parini. Secondo una prima ricostruzione, mentre installava un montacarichi insieme ad altri due operai, l’uomo èda un’, a un’altezza di. Il 118 lo ha trasportato all’Vito Fazzi, ma è deceduto pocoil suo arrivo per le ferite riportate. Gli agenti delle volanti e gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di(Spesal) sono sul posto per effettuare i rilievi. La Procura diha aperto un’inchiesta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

