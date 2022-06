Guerra in Ucraina, Zelensky: “L’attenzione non si affievolisca” (Di martedì 21 giugno 2022) “Più dura la Guerra, più è difficile competere per L’attenzione di centinaia di milioni di persone in diversi Paesi. Ma farò tutto il possibile affinché L’attenzione sull’Ucraina non si affievolisca”. È quanto ha detto ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Le forze di invasione russe continuano a bombardare le città ucraine, il che dimostra che la Russia è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia”, ha aggiunto. Guerra in Ucraina, Zelensky: “La Russia è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia” “La Russia – ha detto ancora Zelensky – è molto nervosa. Ancora bombardamenti su Charkiv e Odessa, ancora tentativi di brutali azioni offensive nel Donbass. Stiamo difendendo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022) “Più dura la, più è difficile competere perdi centinaia di milioni di persone in diversi Paesi. Ma farò tutto il possibile affinchésull’non si”. È quanto ha detto ieri il presidente ucraino, Volodymyr. “Le forze di invasione russe continuano a bombardare le città ucraine, il che dimostra che la Russia è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia”, ha aggiunto.in: “La Russia è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia” “La Russia – ha detto ancora– è molto nervosa. Ancora bombardamenti su Charkiv e Odessa, ancora tentativi di brutali azioni offensive nel Donbass. Stiamo difendendo ...

