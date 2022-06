Guerra in Ucraina: ecco gli aggiornamenti (Di martedì 21 giugno 2022) La Guerra in Ucraina continua. Senza nemmeno rendercene conto siamo arrivati al 118esimo giorno. Che cosa starà succedendo nelle ultime ore? Scopriamolo insieme. più importanti Vicepremier Ucraina: la Russia ha deportato 1,2 milioni di persone. Yellen: discutiamo di tetti al prezzo del petrolio. Il governatore di Kaliningrad, Mosca convocherà l’ambasciatore Ue. Putin: missile intercontinentale Sarmat operativo entro fine anno. Il governo tedesco mette online lista armi mandate in Ucraina. Kiev: i russi controllano Tochkivka, vicino Severodonetsk. Peskov: non sappiamo dove siano i due americani catturati. Possono essere condannati a morte. Filorussi: annessione di Kherson alla Russia entro fine anno. Mosca: rafforzare il confine di fronte alle nuove minacce. Ue: l’unico modo per rivedere le sanzioni è il ritiro ... Leggi su zon (Di martedì 21 giugno 2022) Laincontinua. Senza nemmeno rendercene conto siamo arrivati al 118esimo giorno. Che cosa starà succedendo nelle ultime ore? Scopriamolo insieme. più importanti Vicepremier: la Russia ha deportato 1,2 milioni di persone. Yellen: discutiamo di tetti al prezzo del petrolio. Il governatore di Kaliningrad, Mosca convocherà l’ambasciatore Ue. Putin: missile intercontinentale Sarmat operativo entro fine anno. Il governo tedesco mette online lista armi mandate in. Kiev: i russi controllano Tochkivka, vicino Severodonetsk. Peskov: non sappiamo dove siano i due americani catturati. Possono essere condannati a morte. Filorussi: annessione di Kherson alla Russia entro fine anno. Mosca: rafforzare il confine di fronte alle nuove minacce. Ue: l’unico modo per rivedere le sanzioni è il ritiro ...

