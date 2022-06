Falso infermiere nell’ambulanza del 118: aveva presentato una laurea falsa (Di martedì 21 giugno 2022) Lavorava da circa un anno, in provincia di Napoli, come infermiere a bordo di un’ambulanza del 118 senza aver mai conseguito la laurea. L’uomo, un 50enne originario di Scafati, aveva presentato alla società privata che lavora in appalto per conto dell’Asl Napoli 3 Sud una falsa laurea e un tesserino di iscrizione all’ordine professionale infermieristico, anche questo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 giugno 2022) Lavorava da circa un anno, in provincia di Napoli, comea bordo di un’ambulanza del 118 senza aver mai conseguito la. L’uomo, un 50enne originario di Scafati,alla società privata che lavora in appalto per conto dell’Asl Napoli 3 Sud unae un tesserino di iscrizione all’ordine professionale infermieristico, anche questo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

