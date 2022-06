Emergenza caldo, arriva Caronte: “Fino a 43/44 gradi all’ombra. Diversi record di giugno verranno superati”. Le previsioni città per città (Di martedì 21 giugno 2022) Massima allerta per le ondate di caldo nei prossimi due giorni, poi l’arrivo di Caronte con altri dieci giorni di vampate di calore che faranno cadere numerosi record di temperature più alte mai registrate nel mese di giugno. La morsa del caldo non lascia l’Italia, anzi nei prossimi giorni i modelli indicano un sostanziale peggioramento. Se per oggi il “bollino rosso” del ministero della Salute è previsto a Torino e Bolzano, domani, 22 giugno, toccherà a Bologna e Bolzano con un’espansione della massima allerta giovedì anche ad Ancona, Firenze e Perugia. Ma nelle prossime 48 ore si soffrirà in numerose altre città, da Milano a Verona, passando per Campobasso, Latina, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Brescia e Catania. E non è prevista alcuna tregua, se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Massima allerta per le ondate dinei prossimi due giorni, poi l’arrivo dicon altri dieci giorni di vampate di calore che faranno cadere numerosidi temperature più alte mai registrate nel mese di. La morsa delnon lascia l’Italia, anzi nei prossimi giorni i modelli indicano un sostanziale peggioramento. Se per oggi il “bollino rosso” del ministero della Salute è previsto a Torino e Bolzano, domani, 22, toccherà a Bologna e Bolzano con un’espansione della massima allerta giovedì anche ad Ancona, Firenze e Perugia. Ma nelle prossime 48 ore si soffrirà in numerose altre, da Milano a Verona, passando per Campobasso, Latina, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Brescia e Catania. E non è prevista alcuna tregua, se ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Emergenza caldo, arriva Caronte: “Fino a 43/44 gradi all’ombra. Diversi record di giugno verranno superati”. Le pre… - Marilena0407 : Non piove, fa caldo, c’è emergenza a idrica. Non stiamo a guardare - VitaDiF : RT @GiovanniPaglia: Siamo in piena emergenza idrica ed energetica, eppure il Governo non fa nulla per affrontarle. L’unica linea sembra ess… - ilbisa2 : In Francia debuttano le restrizioni sociali contro “l’emergenza caldo” - tg2rai : Emergenza #siccità, caldo ancora nei prossimi giorni. Pronte al nord misure per l'uso dell'acqua. L'allarme per il… -