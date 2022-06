Dzeko, futuro in bilico all'Inter: rispunta anche la Roma (Di martedì 21 giugno 2022) Edin Dzeko che un anno fa di questi tempi vestiva ancora di giallorosso prima di prendere la strada per l’Inter a causa della partenza... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Edinche un anno fa di questi tempi vestiva ancora di giallorosso prima di prendere la strada per l’a causa della partenza...

Pubblicità

sportli26181512 : Dzeko, futuro in bilico all'Inter: rispunta anche la Roma: Edin Dzeko che un anno fa di questi tempi vestiva ancora… - Fraboyss : RT @forzaroma: #Dzeko, il futuro all’Inter è in bilico. Il bosniaco pensa al ritorno a Roma #calciomercatointer #calciomercatoroma https:… - jrbasket2015 : RT @forzaroma: #Dzeko, il futuro all’Inter è in bilico. Il bosniaco pensa al ritorno a Roma #calciomercatointer #calciomercatoroma https:… - ingsuperivan : RT @forzaroma: #Dzeko, il futuro all’Inter è in bilico. Il bosniaco pensa al ritorno a Roma #calciomercatointer #calciomercatoroma https:… - _ElPrincipe22 : RT @forzaroma: #Dzeko, il futuro all’Inter è in bilico. Il bosniaco pensa al ritorno a Roma #calciomercatointer #calciomercatoroma https:… -