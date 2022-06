Due ragazzi di 14 e 18 anni annegano nel fiume Piave ?davanti agli occhi degli amici (Di martedì 21 giugno 2022) Tragedia sul Piave dove due ragazzi di 14 e 18 anni sono annegati nel fiume. I due assieme ad alcuni altri amici erano arrivati nel pomeriggio su una spiaggetta e stavano facendo... Leggi su ilmattino (Di martedì 21 giugno 2022) Tragedia suldove duedi 14 e 18sono annegati nel. I due assieme ad alcuni altrierano arrivati nel pomeriggio su una spiaggetta e stavano facendo...

Pubblicità

SimoneAlliva : In Italia anche il diritto minimale all'affettività tra due persone dello stesso sesso è messo in discussione. In s… - ardovig : In un momento di #siccità la #morte per annegamento nel Piave dei due ragazzi pare una beffa. ?? - paladino_clara : RT @Marianapo1996: Dopo due mesi non puo' uscire a divertirsi ed abbracciare ragazzi, forse vi siete gia dimenticati che la persona dall'al… - infoitinterno : Un tuffo in fuga dal gran caldo Due ragazzi annegano nel Piave - cronaca_di_ieri : 20/06/22 TREVISO - fanno il bagno nel fiume Piave e annegano. Morti due ragazzi di 14 e 18 anni. L'allarme lancia… -