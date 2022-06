(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) -la propria crescita a livello nazionale e annuncia l'arrivo a Torino, in partnership societaria con un importante gruppo di dealer e nuovi brand collegati ai marchi Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Toyota, Lexus, Hyundai e Citroen, compresa un'ampia gamma di veicoli commerciali. Ieri, 20 giugno, è stata infatti costituita nel capoluogo piemontese la nuova societàNord Ovest Srl, che sarà in grado di raggiungere nuovi utenti in Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta. A poco più di due anni dall'inaugurazione della sede principale a Milano, si sono susseguite l'apertura della filiale a Padova e ora l'arrivo a Torino. Inoltre,si sta espandendo anche in Sicilia al fianco di Katanè Auto Rent. Si ...

Pubblicità

italiaserait : Continua l’espansione di Horizon Automotive - ledicoladelsud : Continua l’espansione di Horizon Automotive - LocalPage3 : Continua l’espansione di Horizon Automotive - fisco24_info : Continua l’espansione di Horizon Automotive: (Adnkronos) - Horizon Automotive continua la propria crescita a livell… - TV7Benevento : Continua l’espansione di Horizon Automotive - -

QN Motori

Nel 2020, malgrado la pandemia il progettocon la sede di EY Italia nel campus universitario e, successivamente, con un'di assunzioni oltre il previsto, da 200 a 500. Età media ...Allora, dietro quell'accordo c'era la legittima preoccupazione verso una Germania ine apparentemente senza limiti. Venendo ai nostri giorni, se si guarda alla guerra in corso in ... Continua l'espansione di Horizon Automotive che arriva a Torino (Adnkronos) – Horizon Automotive continua la propria crescita a livello nazionale e annuncia l’arrivo a Torino, in partnership societaria con un importante gruppo di dealer e nuovi brand collegati ai ...rischia di rientrare in questo campo in continua espansione la recente richiesta di cambiare le possibilità di scelta per lo stato Situazione sentimentale di Facebook, rivolta a Meta da parte di una ...