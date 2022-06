Cavani in granata | quanto costerebbe a Iervolino realizzare un sogno

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’estate scorsa la suggestione di mercato a Salerno si chiamava Franck Ribery. Unpoi realizzato, con il francese approdato all’Arechi dopo la fine dell’esperienza con la Fiorentina. Dalla Francia, le speranze di mercato del popoloquest’anno si sono trasferite in Uruguay, patria di Edison. Il “Matador” è ilconclamato del presidente Danilo. Scaduto il contratto con il Manchester United, il patron del cavalluccio marino ha fatto più di un pensiero per riportare in Italia l’ex giocatore del Napoli. Una trattativa non semplice ma cheappare convinto a non voler mollare tanto facilmente. Il presidente vuole provarci per non avere il rammarico di non aver fatto almeno un tentativo e, nelle ultime ore, sono ...