Bassetti: “Picco contagi? Non so da dove arrivino dati Pregliasco” (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Oggi è impossibile dire quando ci sarà il Picco di questo aumento dei contagi. Le previsioni si possono fare con modelli matematici e oggi è presto. Io sinceramente non so da dove arrivano i dati del collega Pregliasco, non so come fa a fare previsioni sul Picco a fine luglio e che Covid è quattro volte più forte dell’influenza che, ricordo, non è una malattia banale. Basta ansia da picchi, il virus è mutato ed è più contagioso ma meno grave anche grazie alle conoscenze e alle terapie che oggi abbiamo a disposizione”. Così Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, all’Adnkronos Salute commentando le affermazioni del virologo Fabrizio Pregliasco. “C’è un ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Oggi è impossibile dire quando ci sarà ildi questo aumento dei. Le previsioni si possono fare con modelli matematici e oggi è presto. Io sinceramente non so daarrivano idel collega, non so come fa a fare previsioni sula fine luglio e che Covid è quattro volte più forte dell’influenza che, ricordo, non è una malattia banale. Basta ansia da picchi, il virus è mutato ed è piùoso ma meno grave anche grazie alle conoscenze e alle terapie che oggi abbiamo a disposizione”. Così Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, all’Adnkronos Salute commentando le affermazioni del virologo Fabrizio. “C’è un ...

Pubblicità

ledicoladelsud : Bassetti: “Picco contagi? Non so da dove arrivano dati Pregliasco…” - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid e picco contagi Bassetti vs Pregliasco - #Ultime #Notizie #Covid #picco - StraNotizie : Bassetti: 'Picco contagi? Non so da dove arrivano dati Pregliasco...' - LocalPage3 : Bassetti: 'Picco contagi? Non so da dove arrivano dati Pregliasco...' - fisco24_info : Bassetti: 'Picco contagi? Non so da dove arrivano dati Pregliasco...': (Adnkronos) - 'Basta ansia, virus più contag… -

Nuova ondata estiva Omicron, gli esperti: 'Ecco quando arriverà il picco' ... secondo gli esperti, dovrebbe toccare il picco verso la fine di luglio. Sulla questione si sono espressi tre importanti scienziati: Andrea Crisanti, Fabrizio Pregliasco e Matteo Bassetti. Andrea ... Anatomia di Omicron 5 Anche Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova, ... Siamo di fronte ad una nuova ondata con un picco in arrivo Crisanti minimizza. "Più che di picchi ... Adnkronos Bassetti: “Picco contagi Non so da dove arrivino dati Pregliasco” (Adnkronos) – “Oggi è impossibile dire quando ci sarà il picco di questo aumento dei contagi. Le previsioni si possono fare con modelli matematici e oggi è presto. Io sinceramente non so da dove arriv ... Bassetti: "Picco contagi Non so da dove arrivano dati Pregliasco..." (Adnkronos) - "Oggi è impossibile dire quando ci sarà il picco di questo aumento dei contagi. Le previsioni si possono fare con modelli matematici e oggi è presto. Io sinceramente non so da dove arriv ... ... secondo gli esperti, dovrebbe toccare ilverso la fine di luglio. Sulla questione si sono espressi tre importanti scienziati: Andrea Crisanti, Fabrizio Pregliasco e Matteo. Andrea ...Anche Matteo, direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova, ... Siamo di fronte ad una nuova ondata con unin arrivo Crisanti minimizza. "Più che di picchi ... Covid e picco contagi, Bassetti vs Pregliasco (Adnkronos) – “Oggi è impossibile dire quando ci sarà il picco di questo aumento dei contagi. Le previsioni si possono fare con modelli matematici e oggi è presto. Io sinceramente non so da dove arriv ...(Adnkronos) - "Oggi è impossibile dire quando ci sarà il picco di questo aumento dei contagi. Le previsioni si possono fare con modelli matematici e oggi è presto. Io sinceramente non so da dove arriv ...