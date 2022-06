Wimbledon 2022, partecipanti, tabellone e favoriti per la vittoria (Di lunedì 20 giugno 2022) Si parte il 27 giugno con la 135ma edizione del torneo di tennis più blasonato al mondo. Il green di Wimbledon è pronto ad ospitare le sfide dei top player fino al 10 luglio. Montepremi in palio: oltre 40 milioni di sterline, di cui 2 milioni ai vincitori dei singolari. Torna la mitica coda di Wimbledon con la vendita diretta dei tagliandi, abolita la tradizionale domenica di pausa a metà torneo con il successivo Manic Monday e partono le nuove regole con l’introduzione del super tie-break ai 10 punti sul 6-6 del set decisivo. Wimbledon si rinnova e torna a splendere dopo due anni particolarmente difficili. Per Vincenzo Santopadre, allenatore del tennista romano, Matteo Berrettini è nella lista dei partecipanti e nella top 10 dei favoriti per Wimbledon. Fresco del successo all’APT di ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Si parte il 27 giugno con la 135ma edizione del torneo di tennis più blasonato al mondo. Il green diè pronto ad ospitare le sfide dei top player fino al 10 luglio. Montepremi in palio: oltre 40 milioni di sterline, di cui 2 milioni ai vincitori dei singolari. Torna la mitica coda dicon la vendita diretta dei tagliandi, abolita la tradizionale domenica di pausa a metà torneo con il successivo Manic Monday e partono le nuove regole con l’introduzione del super tie-break ai 10 punti sul 6-6 del set decisivo.si rinnova e torna a splendere dopo due anni particolarmente difficili. Per Vincenzo Santopadre, allenatore del tennista romano, Matteo Berrettini è nella lista deie nella top 10 deiper. Fresco del successo all’APT di ...

