Ucraina, il Parlamento di Kiev approva due leggi contro musica e libri russi (Di lunedì 20 giugno 2022) Stretta in Ucraina sulla musica e sui libri russi. Ieri, 19 giugno, entrambe le camere del Parlamento, la Verkhovna Rada, hanno approvato due leggi che imporranno forti limitazioni all’importazione e distribuzione di volumi e prodotti editoriali russi post-sovietici. Il divieto vale anche per libri in russo stampati in altri Paesi. Una mossa pensata nel tentativo di rompere i legami culturali residui tra Ucraina e russia. Ora manca solo la firma di Volodymyr Zelensky, ma sembra essere una pura formalità data l’ampia maggioranza con la quale il Parlamento ucraino ha sostenuto la proposta. A votare a favore anche i deputati considerati pro-Cremlino. Le due ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Stretta insullae sui. Ieri, 19 giugno, entrambe le camere del, la Verkhovna Rada, hannoto dueche imporranno forti limitazioni all’importazione e distribuzione di volumi e prodotti editorialipost-sovietici. Il divieto vale anche perin russo stampati in altri Paesi. Una mossa pensata nel tentativo di rompere i legami culturali residui traa. Ora manca solo la firma di Volodymyr Zelensky, ma sembra essere una pura formalità data l’ampia maggioranza con la quale ilucraino ha sostenuto la proposta. A votare a favore anche i deputati considerati pro-Cremlino. Le due ...

