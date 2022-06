TS – con o senza la fascia. E fuori mercato (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 19:01:39 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: TORINO – Sasa Lukic è il punto fermo del Toro che non si schioda dalle secche del calciomercato. senza la grande cessione (Bremer) il club ha difficoltà a chiudere per i primi acquisti, con i prezzi sempre sopra l’offerta pianificata. Schermaglie, fino a un certo punto. Poi, bisognerà affondare i colpi e gli obiettivi sono diversi. Il tecnico Juric ne ha chiesti una decina. Di sicuro il punto fermo è casa Lukic, centrocampista totale all’olandese e vero punto di riferimento per i compagni e per l’allenatore. Leader autentico del gruppo con la fascia di capitano al braccio, ma anche senza. Lukic fuori mercato, nel senso che non ha prezzo per quanto è importante nel club granata. ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 19:01:39 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: TORINO – Sasa Lukic è il punto fermo del Toro che non si schioda dalle secche del calciola grande cessione (Bremer) il club ha difficoltà a chiudere per i primi acquisti, con i prezzi sempre sopra l’offerta pianificata. Schermaglie, fino a un certo punto. Poi, bisognerà affondare i colpi e gli obiettivi sono diversi. Il tecnico Juric ne ha chiesti una decina. Di sicuro il punto fermo è casa Lukic, centrocampista totale all’olandese e vero punto di riferimento per i compagni e per l’allenatore. Leader autentico del gruppo con ladi capitano al braccio, ma anche. Lukic, nel senso che non ha prezzo per quanto è importante nel club granata. ...

