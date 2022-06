“Trovato a casa loro”. Elena Dal Pozzo, la scoperta dei carabinieri. Ma manca ancora il coltello (Di lunedì 20 giugno 2022) Torniamo a parlare della vicenda che ha lasciato di stucco l’Italia intera: la morte della piccola Elena Del Pozzo (qui il referto dell’autopsia). Ora si viene a scoprire quello che è stato Trovato nella casa della bimba. A riferirlo sono le stesse forze dell’ordine che fanno sapere che nell’abitazione di Mascalucia, in provincia di Catania, sono state ritrovate tracce di sangue su alcuni vestiti e nel bagno. Questo è quanto hanno Trovato i carabinieri durante il sopralluogo in casa di Martina Patti, la 24enne che ha ucciso la figlioletta di 5 anni Elena Del Pozzo. Altro caso per il soggiorno, ove non stata rinvenuta nessuna traccia ematica. Si pensava fosse accaduto lì, il delitto, il posto in cui la bimba ha mangiato un budino ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 giugno 2022) Torniamo a parlare della vicenda che ha lasciato di stucco l’Italia intera: la morte della piccolaDel(qui il referto dell’autopsia). Ora si viene a scoprire quello che è statonelladella bimba. A riferirlo sono le stesse forze dell’ordine che fanno sapere che nell’abitazione di Mascalucia, in provincia di Catania, sono state ritrovate tracce di sangue su alcuni vestiti e nel bagno. Questo è quanto hannodurante il sopralluogo indi Martina Patti, la 24enne che ha ucciso la figlioletta di 5 anniDel. Altro caso per il soggiorno, ove non stata rinvenuta nessuna traccia ematica. Si pensava fosse accaduto lì, il delitto, il posto in cui la bimba ha mangiato un budino ...

