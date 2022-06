Speleologa cade in una grotta a 120 metri di profondità. Le immagini dei soccorsi (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono in corso dalla tarda serata di ieri le operazioni di soccorso di una Speleologa 41enne caduta e ferita a 120 metri di profondità nella grotta Rotolo a Monopoli (Bari). Al lavoro ci sono più di 40 ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 20 giugno 2022) Sono in corso dalla tarda serata di ieri le operazioni di soccorso di una41enne caduta e ferita a 120dinellaRotolo a Monopoli (Bari). Al lavoro ci sono più di 40 ...

Pubblicità

Trmtv : Speleologa cade in grotta, a Monopoli in corso i soccorsi - LaStampa : Speleologa cade in una grotta, a Monopoli al lavoro 40 tra tecnici e medici - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: Sono in corso dalla tarda serata di ieri le operazioni di soccorso di una speleologa di 41 anni caduta e ferita a 120 met… - Agenzia_Ansa : Sono in corso dalla tarda serata di ieri le operazioni di soccorso di una speleologa di 41 anni caduta e ferita a 1… - serenel14278447 : Speleologa cade in una grottaA Monopoli in corso i soccorsi -