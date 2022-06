Nuoto: Mondiali, Benedetta Pilato trionfa nei 100 rana (Di lunedì 20 giugno 2022) Budapest, 20 giu. - (Adnkronos) - Benedetta Pilato vince la medaglia d'oro nei 100 rana ai campionati del mondo di Budapest. La 17enne pugliese trionfa con il tempo di 1'05"93 bruciando sul traguardo la tedesca Anna Elendt (1'05?98) e la lituana Ruta Meilutyte (1'06?02). Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Budapest, 20 giu. - (Adnkronos) -vince la medaglia d'oro nei 100ai campionati del mondo di Budapest. La 17enne pugliesecon il tempo di 1'05"93 bruciando sul traguardo la tedesca Anna Elendt (1'05?98) e la lituana Ruta Meilutyte (1'06?02).

