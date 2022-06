Non esistono foto reali della Terra? Falso! Ce ne sono parecchie (Di lunedì 20 giugno 2022) Un video sostiene che non esistano foto «reali» della Terra vista dallo spazio, poiché tutte quelle che circolano sono «rimodellate con dei programmi su una sfera». Il post è fuorviante ma si basa su un fondo di verità. Vediamo perché. Per chi ha fretta: La maggior parte delle immagini della Terra sono effettivamente dei collage di foto scattate a distanza ravvicinata; esistono però diverse immagini della Terra ottenute da un singolo scatto. Analisi Di seguito un screenshot del post che sostiene, attraverso un video di Dino Tinelli, che nessuna foto della Terra sia reale. Nella descrizione si legge: ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 giugno 2022) Un video sostiene che non esistanovista dallo spazio, poiché tutte quelle che circolano«rimote con dei programmi su una sfera». Il post è fuorviante ma si basa su un fondo di verità. Vediamo perché. Per chi ha fretta: La maggior parte delle immaginieffettivamente dei collage discattate a distanza ravvicinata;però diverse immaginiottenute da un singolo scatto. Analisi Di seguito un screenshot del post che sostiene, attraverso un video di Dino Tinelli, che nessunasia reale. Nella descrizione si legge: ...

