(Di lunedì 20 giugno 2022) Esiste un luogo capace di riscrivere il, quello di Arianna, la figlia di Minosse abbandonata dal suo Teseo, proprio in quel di. La più grande ed identitaria delle Cicladi è il simbolo della Grecia e della cultura occidentale, terra di frutti dolcissimi, ricoperta di olivi, filari di uva e coltivazioni di agrumi dove troneggia il cedro, il citrus primordiale e bitorzoluto con il quale si produce il Kitron, il liquore tipico che chiude le danze a fine pasto e le riapre nei briosi dopocena. Ala vita è un brindisi alle tradizioni, a cominciare dalla buona tavola: le taverne dei paesini lungo la costa giocano la carta del pescato del giorno sfidando con coltello e forchetta i borghi di montagna, forti nei piatti di carne e nei taglieri di eccellenti formaggi di capra, sarà che gli ovini brucano in un entroterra verdissimo ...

Il Fatto Quotidiano

... con il Lido die la Baia di Giardini pronte a far da "casa"... ma anche uno stimolo per'intero movimento siciliano, come ... nel tempo e con il lavoro, nell' "del beach volley". La nostra ...Gli agricoltori hanno smesso di coltivare i campi Un aereo di linea mi porta adipende dal turismo e dall'agricoltura. Il carburante per i trattori, i fertilizzanti costosi, i mangimi ... Naxos, l’isola del mito