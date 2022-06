M5S, Renzi: “Non succederà nulla, hanno paura di andare a casa” (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Nei 5 Stelle siamo di fronte a “una piccola questione di potere che non serve al paese, parlano del secondo mandato, ad esempio, mentre siamo di fronte a guerra e carestia”. Così Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5. “succederà qualcosa al governo? No, hanno paura di andare a casa, e gli tocca poi chiedere il reddito di cittadinanza”, dice il leader di Iv. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Nei 5 Stelle siamo di fronte a “una piccola questione di potere che non serve al paese, parlano del secondo mandato, ad esempio, mentre siamo di fronte a guerra e carestia”. Così Matteo, ospite di Rtl 102.5. “qualcosa al governo? No,di, e gli tocca poi chiedere il reddito di cittadinanza”, dice il leader di Iv. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

elio_vito : Renzi non si è dimesso, Calenda non si è dimesso, tutti i parlamentari di Italia Viva ed Azione sono stati eletti i… - Adnkronos : Per Matteo #Renzi in #M5S non succederà nulla: “Hanno paura di andare a casa, poi gli tocca chiedere il reddito di… - ilfoglio_it : Il piano di Matteo Renzi è creare un terzo polo - progressista, riformista e anti populista - che comprenda Carlo C… - stylos65 : RT @elio_vito: Renzi non si è dimesso, Calenda non si è dimesso, tutti i parlamentari di Italia Viva ed Azione sono stati eletti in altre l… - Orraf5 : Processo a Di Maio: colpevole ma nn lo cacciano per non farlo passare da vittima Andrà via da solo Dove? Non farò… -