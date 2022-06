L’Ue continuerà a offrire supporto militare all’Ucraina (Di lunedì 20 giugno 2022) “L’Ue resta fortemente impegnata a provvedere ad un ulteriore supporto militare per aiutare l’Ucraina nella sua azione di auto-difesa contro l’aggressione russa e nella sua azione di difesa dell’integrità e sovranità territoriale”. È quanto si legge nella prima bozza delle conclusioni del vertice europeo del 23 e 24 giugno. Il testo, nel paragrafo dedicato all’Ucraina secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, al punto 8, fa esplicito riferimento alla invio di ulteriori aiuti militari a Kiev e, in un periodo messo tra parentesi spiega che “a tal fine L’Ue fa appello all’aumento del sostegno militare nell’ambito del fondo European Peace Facility”. L’Ue ribadisce il forte sostegno all’Ucraina per la sua resilienza economica, militare, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 giugno 2022) “resta fortemente impegnata a provvedere ad un ulterioreper aiutare l’Ucraina nella sua azione di auto-difesa contro l’aggressione russa e nella sua azione di difesa dell’integrità e sovranità territoriale”. È quanto si legge nella prima bozza delle conclusioni del vertice europeo del 23 e 24 giugno. Il testo, nel paragrafo dedicatosecondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, al punto 8, fa esplicito riferimento alla invio di ulteriori aiuti militari a Kiev e, in un periodo messo tra parentesi spiega che “a tal finefa appello all’aumento del sostegnonell’ambito del fondo European Peace Facility”.ribadisce il forte sostegnoper la sua resilienza economica,, ...

