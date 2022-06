LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: bene Detti, Paltrinieri e Martinenghi. Stasera le finali con Pilato e Ceccon (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 10.45: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18 con la terza sessione di finali e semifinali da non perdere assolutamente! A dopo 10.44: Gabriele Detti terzo tempo, Gregorio Paltrinieri quarto tempo negli 800 stile e dunque entrambi nella finale di domani 10.43: Nei 200 farfalla Razzetti è apparso in netta ripresa rispetto a domenica ed ha chiuso quinto le batterie, 11mo Carini che disputerà la semifinale 10.42: En plein azzurro questa mattina. Martinenghi e ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDII RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 10.45: Per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 18 con la terza sessione die semida non perdere assolutamente! A dopo 10.44: Gabrieleterzo tempo, Gregorioquarto tempo negli 800 stile e dunque entrambi nella finale di domani 10.43: Nei 200 farfalla Razzetti è apparso in netta ripresa rispetto a domenica ed ha chiuso quinto le batterie, 11mo Carini che disputerà la semifinale 10.42: En plein azzurro questa mattina.e ...

