Laura Pausini e sua figlia: "Un viaggio solo io e lei" (Di lunedì 20 giugno 2022) Laura Pausini afferma di essere stato il suo primo viaggio "normale" insieme a sua figlia Paola. Solitamente la cantante racconta di viaggiare insieme a molte persone per via del suo mestiere. Mamma e figlia sono andate in Romagna per festeggiare la Santa Cresima del nipote Tommaso. Una vita fatta di impegni e concerti, tanti viaggi soprattutto lavorativi in cui sono presenti sempre altre persone; però per una volta, Laura e Paola si sono ritagliate una giornata tutta loro. L'artista afferma che la sua famiglia è sempre presente in qualsiasi circostanza. Laura Pausini e il post su Instagram Laura Pausini scrive un lunghissimo messaggio su Instagram dicendo che non sarà l'ultimo viaggio

