L’Arsenal è pronto per il terzo acquisto estivo mentre Raphiha spera di “unirsi questa settimana” (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 12:34:41 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal dovrebbe ingaggiare questa settimana l’ala del Leeds United Raphinha, secondo quanto riferito in uscita dal Brasile, con l’attaccante che non è più disposto ad aspettare il Barcellona. Si pensava che l’uomo del Leeds, il cui agente è la leggenda del Barcellona Deco, si sarebbe trasferito al Camp Nou quest’estate, ma con una svolta scioccante. Goal Il Brasile ora riferisce di essere pronto a rinunciarvi per finalizzare il suo futuro ora, il che significa che il trasferimento alL’Arsenal potrebbe essere concluso questa settimana. “Il brasiliano non aspetta il Barça e spera di chiudere il suo trasferimento ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 giugno 2022) 2022-06-20 12:34:41 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:dovrebbe ingaggiarel’ala del Leeds United Raphinha, secondo quanto riferito in uscita dal Brasile, con l’attaccante che non è più disposto ad aspettare il Barcellona. Si pensava che l’uomo del Leeds, il cui agente è la leggenda del Barcellona Deco, si sarebbe trasferito al Camp Nou quest’estate, ma con una svolta scioccante. Goal Il Brasile ora riferisce di esserea rinunciarvi per finalizzare il suo futuro ora, il che significa che il trasferimento alpotrebbe essere concluso. “Il brasiliano non aspetta il Barça edi chiudere il suo trasferimento ...

Pubblicità

CalcioOggi : Torreira pronto a lasciare nuovamente l'Arsenal per tornare in Italia: c'è la Roma di Mourinho - TUTTO mercato WEB - universo_calcio : L’#Arsenal ???? è pronto ad offrire 30MLN all’#Ajax ???? per arrivare a #Martinez ???? - VoceGiallorossa : ??Torreira pronto a lasciare nuovamente l'Arsenal: c'è la Roma #ASRoma #Torreira - RJIervolino : @Compabele Ma infatti, parzialmente sono d’accordo. Ridurre Ospina semplicemente a “ex terzo portiere dell’Arsenal”… - Tobishola3 : RT @carlolaudisa: Una nuova tentazione per #Vlahovic : l’@Arsenal pronto a spendere 70 milioni per averlo subito. La #Fiorentina riflette,… -

Mercato: Premier punta Abraham, Koulibaly aspetta Napoli Dal Manchester United all'Arsenal, passando per il Liverpool: ... L'obiettivo è portarlo a Roma prima del ritiro in Portogallo e per ... Campos, pronto a mettere sul tavolo una cifra ben più alta dei ... L'incontro e l'ultimatum che sbloccano la Juve: doppietta in arrivo Vedi Liverpool, Chelsea e soprattutto Arsenal, che lo ha chiesto ... Il brasiliano è pronto ad aspettare i blaugrana rifiutando la ... Con l'arrivo del Fideo, la Juventus sarebbe pronta a raddoppiare. L'... Corriere dello Sport Dal Manchester United all', passando per il Liverpool: ...'obiettivo è portarlo a Roma prima del ritiro in Portogallo e per ... Campos,a mettere sul tavolo una cifra ben più alta dei ...Vedi Liverpool, Chelsea e soprattutto, che lo ha chiesto ... Il brasiliano èad aspettare i blaugrana rifiutando la ... Con'arrivo del Fideo, la Juventus sarebbe pronta a raddoppiare.'... "L'Inter chiede troppo per Dimarco: Arsenal pronto a cambiare obiettivo"