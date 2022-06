Juve, Alex Sandro vuole restare e spinge Pellegrini alla porta (Di lunedì 20 giugno 2022) Alex Sandro non vuole lasciare la Juventus e sta bloccando il mercato in entrata in fascia per il club bianconero. Forte del suo maxi-ingaggio... Leggi su calciomercato (Di lunedì 20 giugno 2022)nonlasciare lantus e sta bloccando il mercato in entrata in fascia per il club bianconero. Forte del suo maxi-ingaggio...

Pubblicità

forumJuventus : (Cds) 'La Juve con il dubbio terzino sinistro: Alex Sandro vorrebbe restare, Pellegrini in bilico e avanza Wijnald'… - forumJuventus : (TS) 'La maglia numero 10 ? Per ora la rimette Del Piero. Lunedi a Roseto degli Abruzzi sfida tra ex glorie di Juve… - ArmandaGelsomin : RT @forumJuventus: (Cds) 'La Juve con il dubbio terzino sinistro: Alex Sandro vorrebbe restare, Pellegrini in bilico e avanza Wijnald'? htt… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: (Cds) 'La Juve con il dubbio terzino sinistro: Alex Sandro vorrebbe restare, Pellegrini in bilico e avanza Wijnald'? htt… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Calciomercato Juventus, grana Alex Sandro: il brasiliano complica i piani di Cherubini #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… -