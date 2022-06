Fimmanó: “Ricorso De Laurentiis sulle multiproprietà? Vi spiego…” (Di lunedì 20 giugno 2022) A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato. Queste le sue parole: “Ricorso De Laurentiis sulle multiproprietà? Non dimentichiamo che le norme organizzative interne federali le accetti quando diventi un affiliato. -afferma Fimmanó - Esiste un principio per cui bisogna guardare la norma in vigore al momento di una determinata delibera. Si può andare alla giustizia ordinaria quando ci sono violazioni di diritti soggettivi. Credo che in questo caso, questa eventuale violazione possa esserci, in altri gradi forse no. Credo che De Laurentiis non abbia certezza di avere due squadre in Serie A, altrimenti una la venderebbe. -prosegue Fimmanó - Il bene che deve essere venduto ha una minore valorizzazione sul mercato rispetto ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 20 giugno 2022) A Radio Marte, nel corso di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Francesco Fimmanò, avvocato. Queste le sue parole: “De? Non dimentichiamo che le norme organizzative interne federali le accetti quando diventi un affiliato. -afferma- Esiste un principio per cui bisogna guardare la norma in vigore al momento di una determinata delibera. Si può andare alla giustizia ordinaria quando ci sono violazioni di diritti soggettivi. Credo che in questo caso, questa eventuale violazione possa esserci, in altri gradi forse no. Credo che Denon abbia certezza di avere due squadre in Serie A, altrimenti una la venderebbe. -prosegue- Il bene che deve essere venduto ha una minore valorizzazione sul mercato rispetto ...

