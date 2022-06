Fenomeno Berrettini, così è diventato il numero 1 sull'erba. Ma esce dai top ten (Di lunedì 20 giugno 2022) Se esistessero le classifiche per superficie, o di specialità come avviene nello sci, Matteo Berrettini sarebbe di gran lunga il numero 1 al mondo su erba, nonché l'italiano più forte di ogni epoca ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 giugno 2022) Se esistessero le classifiche per superficie, o di specialità come avviene nello sci, Matteosarebbe di gran lunga il1 al mondo su, nonché l'italiano più forte di ogni epoca ...

Pubblicità

giomalago : Il re dell'#ATPQueens é ancora lui. Fenomeno #Berrettini: vince per il 2° anno il torneo londinese, 7° trofeo dopo… - Gazzetta_it : Fenomeno Berrettini, così è diventato il numero 1 sull’erba #tennis - c_calvano : RT @giomalago: Il re dell'#ATPQueens é ancora lui. Fenomeno #Berrettini: vince per il 2° anno il torneo londinese, 7° trofeo dopo l'exploit… - Marco6137929249 : Matteo Berrettini,un fenomeno,ma molto sfortunato. Dove poteva finire in classifica ATP,se non si fermava x quasi 3… - __lindt__ : @H0PESTR0M Berrettini non ha bisogno di essere pompato, lui È un fenomeno -