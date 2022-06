Femminicidio a Roma | uccide la moglie a colpi di pistola poi va dall’avvocato e si costituisce

(Di lunedì 20 giugno 2022) Ha ucciso ladipoi è andatoe ha confessato il delitto. Avvisata la polizia l’uomo, di 76 anni, è stato fermato. La vittima è una donna di 72 anni: il suo corpo è stato trovato nell’abitazione dove viveva con il marito in via Mascagni a. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

