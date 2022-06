Eto’o condannato a 22 mesi di prigione per frode fiscale: «Ma all’epoca ero un bambino…» (Di lunedì 20 giugno 2022) “Ma ero solo un bambino…”. Così si è giustificato Samuel Eto’o dopo aver ammesso di frodato il fisco spagnolo. Il Tribunale penale di Barcellona lo ha condannato a 22 mesi di reclusione (con pena sospesa) per aver evaso all’erario 3.872.621 di euro tra il 2006 e il 2009 quando era un giocatore del Barca. Insieme all’ex attaccante dell’Inter, è stato condannato ad un anno di prigione anche il suo ex agente José María Mesalles, definito dallo stesso giocatore “come un secondo padre”. ??Eto’o ha ammesso la frode ma ha accusato, senza citarlo direttamente, proprio Mesalles:“Riconosco i fatti e pagherò, ma faccio sapere che all’epoca ero un bambino e che ho sempre fatto quello che mio padre mi chiedeva di fare” L’ex calciatore camerunese ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022) “Ma ero solo un”. Così si è giustificato Samueldopo aver ammesso di frodato il fisco spagnolo. Il Tribunale penale di Barcellona lo haa 22di reclusione (con pena sospesa) per aver evaso all’erario 3.872.621 di euro tra il 2006 e il 2009 quando era un giocatore del Barca. Insieme all’ex attaccante dell’Inter, è statoad un anno dianche il suo ex agente José María Mesalles, definito dallo stesso giocatore “come un secondo padre”. ??ha ammesso lama ha accusato, senza citarlo direttamente, proprio Mesalles:“Riconosco i fatti e pagherò, ma faccio sapere cheero un bambino e che ho sempre fatto quello che mio padre mi chiedeva di fare” L’ex calciatore camerunese ha ...

