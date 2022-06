Elena Del Pozzo, macchie di sangue ritrovate a casa della madre (Di lunedì 20 giugno 2022) Durante il sopralluogo, i Ris hanno anche sequestrato i coltelli della cucina e quello che rimane del budino mangiato dalla piccola. Martina Patti rimane in carcere: «Potrebbe tornare a uccidere» Leggi su vanityfair (Di lunedì 20 giugno 2022) Durante il sopralluogo, i Ris hanno anche sequestrato i coltellicucina e quello che rimane del budino mangiato dalla piccola. Martina Patti rimane in carcere: «Potrebbe tornare a uccidere»

Pubblicità

fanpage : I Ris hanno rilevato tracce di sangue nel bagno della casa di Martina Patti, rea confessa per l'omicidio della figl… - rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - ItaliaViva : Banca Etruria per 7 anni è stato l'argomento a piacere di chi ci ha attaccato su presunti scandali per non poterci… - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Omicidio Elena Del Pozzo, tracce di sangue trovate sul vestito della madre killer: disposti nuovi esami - giornali_it : Elena Del Pozzo, trovate macchie di sangue in casa e sugli abiti della mamma: si cerca ancora l'arma del delitto… -