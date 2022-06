Crisi M5s | Di Maio è una “stella cadente”?

(Di lunedì 20 giugno 2022) Aria dinel M5s. Ora tutta l’attenzione è calamitata a capire se il Movimento chiuderà la porta in faccia a Luigi Di. Per il momento resta congelata un’eventuale espulsione del ministro degli Esteri. E’ quanto deciso nella riunione notturna del consiglio nazionale del Movimento per discutere delle critiche di Dial no

aldotorchiaro : #M5S precipata in una crisi interna senza sbocchi. Tra poco si riunisce il Consiglio nazionale su eventuale espulsi… - Adnkronos : #Berlusconi lancia l'appello ai grillini: 'La crisi del #M5S è irreversibile, venite con noi'. - marrocco52 : RT @RItaliaN21: Per Draghi si mette male, mozione M5S: “Stop invio di armi a Kiev”. Conte prepara la crisi di governo, speriamo!: https://t… - ritalaura2000 : RT @ConteZero76: Piombino: Sindaco di FdI insieme a Lega, M5S locale, Rifondazione e Greenpeace manifestano contro la nave rigassificatrice… - PRESIDENTEGIA10 : @GIANELL67972794 @Europarl_IT @EmmanuelMacron @RobertaMetsola @vonderleyen @Palazzo_Chigi @JoeBiden @BorisJohnson… -

... anche il presidente della Camera Roberto Fico , storico membro delassieme al ministro degli ... ha voluto riportare la discussione sul piano del Governo, che rischia di essere messo in" ...... leader di Italia Viva sul destino che attende il Movimento 5 Stelle, dilaniato da una...Renzi in un'intervista a Rtl 102.5 - quando facevo le dirette con voi da Palazzo Chigi avevamo iin ...Scissione nel M5S, spunta un progetto centrista ... No: la via d’uscita dalla crisi, ragionano i fedelissimi del capo, è fare sì che il ministro, alla fine, se ne vada da solo. Ecco spiegato il ...Aria di crisi nel M5s. Ora tutta l’attenzione è calamitata a capire se il Movimento chiuderà la porta in faccia a Luigi Di Maio.