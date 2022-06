Come creare facilmente il backup del tuo iPhone o Android sul PC (Di lunedì 20 giugno 2022) In qualità di device quotidianamente al centro della vita delle persone, i dispositivi mobili raccolgono ogni giorno documenti di estrema importanza. Il backup su smartphone, però, è spesso tutt’altro che sicuro, in parte perché gli elementi possono essere cancellati inavvertitamente, in parte perché i dispositivi possono essere smarriti, distrutti o rubati. Come funziona MobileTrans: caratteristiche e utilizzo Ovviare al problema del salvataggio dei file è possibile, ma è necessario creare un backup dei dati su un dispositivo terzo; questa procedura, naturalmente, fa in modo che i file digitali siano sempre al sicuro, ma spesso si rivela piuttosto ostica per i meno avvezzi alla tecnologia. La soluzione, in tal caso, è offerta da MobileTrans, un prodotto innovativo distribuito da Wondershare che permette di ... Leggi su zon (Di lunedì 20 giugno 2022) In qualità di device quotidianamente al centro della vita delle persone, i dispositivi mobili raccolgono ogni giorno documenti di estrema importanza. Ilsu smartphone, però, è spesso tutt’altro che sicuro, in parte perché gli elementi possono essere cancellati inavvertitamente, in parte perché i dispositivi possono essere smarriti, distrutti o rubati.funziona MobileTrans: caratteristiche e utilizzo Ovviare al problema del salvataggio dei file è possibile, ma è necessarioundei dati su un dispositivo terzo; questa procedura, naturalmente, fa in modo che i file digitali siano sempre al sicuro, ma spesso si rivela piuttosto ostica per i meno avvezzi alla tecnologia. La soluzione, in tal caso, è offerta da MobileTrans, un prodotto innovativo distribuito da Wondershare che permette di ...

