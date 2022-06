Come aggiungere nuove porte Ethernet al modem (Di lunedì 20 giugno 2022) Chi necessita di collegare molti PC ad un singolo modem o router (per esempio in un piccolo ufficio aziendale) si ritroverà con un numero di porte Ethernet insufficienti nella parte posteriore del dispositivo di rete; nella stragrande maggioranza dei casi troveremo infatti solo 4 o 5 porte LAN dietro il modem o il router, che difficilmente possono bastare se dobbiamo collegare 10 o 20 computer ad Internet senza utilizzare la connessione Wi-Fi (sempre sconsigliata in ambito aziendale, almeno per i PC di produzione). Chi è alle prime armi con le reti e con la configurazione di LAN aziendali può evitare di rivolgersi ad un tecnico specializzato e provare ad estendere il numero di porte Ethernet utilizzando i migliori switch di rete e dei cavi Ethernet di ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 20 giugno 2022) Chi necessita di collegare molti PC ad un singoloo router (per esempio in un piccolo ufficio aziendale) si ritroverà con un numero diinsufficienti nella parte posteriore del dispositivo di rete; nella stragrande maggioranza dei casi troveremo infatti solo 4 o 5LAN dietro ilo il router, che difficilmente possono bastare se dobbiamo collegare 10 o 20 computer ad Internet senza utilizzare la connessione Wi-Fi (sempre sconsigliata in ambito aziendale, almeno per i PC di produzione). Chi è alle prime armi con le reti e con la configurazione di LAN aziendali può evitare di rivolgersi ad un tecnico specializzato e provare ad estendere il numero diutilizzando i migliori switch di rete e dei cavidi ...

