Ceccon da non credere: campione mondiale nei 100 dorso e record iridato (Di lunedì 20 giugno 2022) Budapest – Se la Ferrari è in cerca di un pilota che corra in pista e che vinca sui migliori della Formula Uno al mondo, lo potrebbe trovare nel nuoto. Thomas Ceccon ha stupito, ha strabiliato, ha fermato cuori e voci. L’azzurro, vicecampione olimpico a Tokyo nella 4×100 e bronzo nei 100 metri farfalla, sale in cima dove nessuno può toccarlo. E’ lui il nuovo Re dei 100 metri dorso al mondo e si prende l’oro ai Mondiali di Budapest, laureandosi campione iridato col record del mondo. Il tempo della leggenda è di 51”60 (con primato europeo e italiano insieme): “Magari devo ancora realizzare perché il tempo è davvero molto basso – racconta il 21enne come riporta il sito della Federazione Italiana Nuoto – il record del mondo è la ciliegina sulla torta, tanta roba. Murphy ha ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 giugno 2022) Budapest – Se la Ferrari è in cerca di un pilota che corra in pista e che vinca sui migliori della Formula Uno al mondo, lo potrebbe trovare nel nuoto. Thomasha stupito, ha strabiliato, ha fermato cuori e voci. L’azzurro, viceolimpico a Tokyo nella 4×100 e bronzo nei 100 metri farfalla, sale in cima dove nessuno può toccarlo. E’ lui il nuovo Re dei 100 metrial mondo e si prende l’oro ai Mondiali di Budapest, laureandosicoldel mondo. Il tempo della leggenda è di 51”60 (con primato europeo e italiano insieme): “Magari devo ancora realizzare perché il tempo è davvero molto basso – racconta il 21enne come riporta il sito della Federazione Italiana Nuoto – ildel mondo è la ciliegina sulla torta, tanta roba. Murphy ha ...

FINOfficial_ : Finalmente medaglia, ma non con un tempo normale, ma con il record mondiale! ?? Thomas Ceccon è leader dei 100 dorso… - LiaCapizzi : Una squadra. Dopo l'argento ai Giochi ecco il BRONZO mondiale dell'Italia nella 4x100 sl. Miressi non è in versio… - Gazzetta_it : Immenso #Ceccon, Oro e record mondiale nei 100 dorso: 51'60. 'Oggi non avevo rivali!' #Budapest2022 - sofi394 : RT @secesecs: Questa giornata passa alla storia del nuoto come il 26 luglio 2017 quando la Pellegrini tornó sul tetto delmondo e greg e det… - lovehopelaugh_s : RT @secesecs: Questa giornata passa alla storia del nuoto come il 26 luglio 2017 quando la Pellegrini tornó sul tetto delmondo e greg e det… -