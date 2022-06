Campos ha offerto Neymar alla Juve, tifosi bianconeri impazziti sul web (Di lunedì 20 giugno 2022) Luis Campos ha offerto Neymar alla Juve, la notizia viaggia sul web dopo l’incontro tra Max Allegri ed il dirigente del PSG. Aveva fatto molto discutere la foto di Allegri e Campos, in molti hanno pensato ad un addio del tecnico della Juventus, anche perché il PSG stava cercando un nuovo allenatore. In tanti ci avevano ancora sperato. Ma secondo le ultime notizie di calciomercato della Juventus, pare che Campos abbia offerto Neymar alla Juve. La notizia sta facendo impazzire i tifosi bianconeri che sono convinti anche di poter vedere la coppia Koulibaly-De Ligt. Ovviamente bisogna considerare che Neymar guadagna circa ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 giugno 2022) Luisha, la notizia viaggia sul web dopo l’incontro tra Max Allegri ed il dirigente del PSG. Aveva fatto molto discutere la foto di Allegri e, in molti hanno pensato ad un addio del tecnico dellantus, anche perché il PSG stava cercando un nuovo allenatore. In tanti ci avevano ancora sperato. Ma secondo le ultime notizie di calciomercato dellantus, pare cheabbia. La notizia sta facendo impazzire iche sono convinti anche di poter vedere la coppia Koulibaly-De Ligt. Ovviamente bisogna considerare cheguadagna circa ...

