**Bce: Lagarde, 'non seguiremo ciecamente rating agenzie'** (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - La Bce è pronta a ripristinare "i vecchi parametri" di valutazione dei diversi paesi, ma "se necessario, possiamo distaccarci dal quadro di riferimento: se invece dovesse essere necessario non applicare" qualche elemento di valutazione "noi lo faremo come abbiamo fatto con la Grecia. In ogni caso non seguiamo ciecamente i rating delle agenzie". Lo sottolinea la presidente della Bce, Christine Lagarde, nell'audizione in corso presso la commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo

