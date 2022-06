Bargiggia: «Spalletti spinge per Deulofeu, sintonia con Adl. La Juve non ha i soldi per Koulibaly» (Di lunedì 20 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. Spalletti ha rilasciato recentemente delle dichiarazioni: sono dei chiari riferimenti a Meret? Quale sarà il futuro del portiere? “Ad oggi Meret sarà il titolare del Napoli, l’intenzione è di tenere questo calciatore e di avere due portieri titolari in rosa. Bisognerà solo capire quale sarà l’altro estremo difensore che approderà in azzurro, in seguito al rinnovo di Alex. Secondo un mio parere, Spalletti non ha mandato nessun avviso né a Meret né al club, anzi, credo che ci sia una certa unità di intenti con la società. Luciano si sta sbilanciando tanto per mantenere Koulibaly, ma ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 giugno 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.ha rilasciato recentemente delle dichiarazioni: sono dei chiari riferimenti a Meret? Quale sarà il futuro del portiere? “Ad oggi Meret sarà il titolare del Napoli, l’intenzione è di tenere questo calciatore e di avere due portieri titolari in rosa. Bisognerà solo capire quale sarà l’altro estremo difensore che approderà in azzurro, in seguito al rinnovo di Alex. Secondo un mio parere,non ha mandato nessun avviso né a Meret né al club, anzi, credo che ci sia una certa unità di intenti con la società. Luciano si sta sbilanciando tanto per mantenere, ma ...

Pubblicità

napolista : Bargiggia: «Spalletti spinge per Deulofeu, sintonia con Adl. La Juve non ha i soldi per Koulibaly» A 1 Station Rad… - St1Salvatore : @raffaele_avella @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @kkoulibaly26 @lucacerchione io non voglio spalletti alla juventus e s… -