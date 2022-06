ATP Maiorca 2022 | Bautista Agut sopravvive a Taro Daniel | Bellier sorprende Delbonis

(Di lunedì 20 giugno 2022) In archivio il secondo giorno del torneo ATP di, torneo spagnolo sull’erba arrivato alla sua seconda edizione in preparazione a Wimbledon. La sorpresa di giornata è rappresentata dallo svizzero Antoine, che proveniente dalle qualificazioni ha strappato la sua seconda vittoria nel circuito maggiore superando in due set l’argentino Federico, non proprio un drago sul verde, e affronterà Pablo Carreno-Busta al secondo turno. Destava molto interesse la sfida tra i due nordici Ilya Ivashka ed Emil Ruusuvuori, giocatori capaci di poter fare qualcosa di interessante sull’erba. Ad avere la meglio è il bielorusso, che domina la contesa lasciando solo cinque giochi al finnico e se la vedrà con Stefanos Tsitsipas. Più combattuto il match tra Tallon Griekspoor e Feliciano Lopez, con l’olandese che la spunta in due ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo250 diper la giornata di martedì 21 giugno . Ad aprire il Campo Centrale sarà Botic Van De Zandschulp, già visto in azione al Queen's contro Berrettini. L'olandese se la vedrà contro l'...Tennis Due sconfitte consecutive sull'erba per Daniil Medvedev. Il tennista russo, che ha ... non riesce a conquistare il secondo trofeo su questa superficie: la vittoria adello scorso anno ...Ha preso il via il torneo ATP 250 Mallorca Championships, in programma sull'isola delle Baleari prima dell'appuntamento cruciale di Wimbledon. Non ci saranno italiani impegnati, ma molto di rado si ...